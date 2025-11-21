Perplexity bringt KI-Browser Comet auf die Android-Plattform

Gerade erst hat Perplexity über die allgemeine Verfügbarkeit des hauseigenen KI-Browsers Comet auf dem Desktop informiert ("Swiss IT Magazine" berichtete
), und schon geht man einen Schritt weiter und portiert den Browser jetzt auch auf die Android-Plattform.
Wie die Macher in einem Blog Post
ausführen, erlaubt der Comet-Browser ein fokussierteres Surfen und ermöglicht via KI-Assistent, mehr zu erledigen. Dabei lässt sich mit Comet wie gewohnt surfen, wobei ein persönlicher KI-Assistent bei weiteren Fragen zur Verfügung steht und zugewiesene Aufgaben erledigen kann. Hierfür steht auch ein Sprachmodus zur Verfügung, wodurch man dem Comet Assistant Fragen stellen kann, um etwa Informationen einfacher in allen geöffneten Tabs zu finden. Daneben besteht die Möglichkeit, Informationen über mehrere Tabs hinweg zusammenfassen zu lassen. Ebenfalls an Bord ist schliesslich ein Adblocker, um Spam und Popup-Werbung zu unterbinden, wobei sich vertrauenswürdige Sites auf eine Whitelist setzen lassen.
Derzeit steht Comet ausschliesslich für Android-Geräte zur Verfügung und kann bei Google Play
heruntergeladen werden. Ob auch eine Version für die iOS-Plattform in der Pipeline ist, ist offen.
(rd)