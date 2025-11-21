cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Perplexity bringt KI-Browser Comet auf die Android-Plattform
Quelle: Perplexity

Perplexity bringt KI-Browser Comet auf die Android-Plattform

Ab sofort steht der Comet-Browser von Perplexity auch auf Android-Geräten zur Verfügung. Im Zentrum steht auch hier ein KI-Assistent, der beim Browsen Unterstützung bieten soll.
21. November 2025

     

Gerade erst hat Perplexity über die allgemeine Verfügbarkeit des hauseigenen KI-Browsers Comet auf dem Desktop informiert ("Swiss IT Magazine" berichtete), und schon geht man einen Schritt weiter und portiert den Browser jetzt auch auf die Android-Plattform.

Wie die Macher in einem Blog Post ausführen, erlaubt der Comet-Browser ein fokussierteres Surfen und ermöglicht via KI-Assistent, mehr zu erledigen. Dabei lässt sich mit Comet wie gewohnt surfen, wobei ein persönlicher KI-Assistent bei weiteren Fragen zur Verfügung steht und zugewiesene Aufgaben erledigen kann. Hierfür steht auch ein Sprachmodus zur Verfügung, wodurch man dem Comet Assistant Fragen stellen kann, um etwa Informationen einfacher in allen geöffneten Tabs zu finden. Daneben besteht die Möglichkeit, Informationen über mehrere Tabs hinweg zusammenfassen zu lassen. Ebenfalls an Bord ist schliesslich ein Adblocker, um Spam und Popup-Werbung zu unterbinden, wobei sich vertrauenswürdige Sites auf eine Whitelist setzen lassen.


Derzeit steht Comet ausschliesslich für Android-Geräte zur Verfügung und kann bei Google Play heruntergeladen werden. Ob auch eine Version für die iOS-Plattform in der Pipeline ist, ist offen. (rd)



Weitere Artikel zum Thema

Amazon zieht gegen Perplexity vor Gericht

 5. November 2025 - Amazon verklagt Perplexity wegen einer Einkaufsfunktion, die Bestellungen automatisiert im Namen von Nutzerinnen und Nutzern auslösen soll. Der Konzern wirft dem KI-Anbieter vor, heimlich auf Amazon-Kundenkonten zuzugreifen und Bot-Aktivitäten als menschliches Surfen zu tarnen.

Perplexitys KI-Browser Comet jetzt für alle zu haben

 20. Oktober 2025 - Der stark auf KI basierende Browser Comet ist neu nicht nur für zahlende Abonnenten, sondern für alle User verfügbar. Mit einem neuen Abo namens Comet Plus will Perplexity AI den Nutzern zudem Qualitätsjournalismus liefern.

Perplexity will Google Chrome für 34,5 Milliarden Dollar kaufen

 13. August 2025 - Noch steht nicht fest, ob Google den Browser Chrome verkaufen muss. Doch KI-Anbieter Perplexity prescht bereits vor und unterbreitet ein Milliardenangebot, das weit über dem eigenen Marktwert liegt.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wie hiess im Märchen die Schwester von Hänsel?
Netzwerk neu denken
Sicherheit im Unternehmensnetzwerk strategische Pflicht für KMU's
Advertorial

Sicherheit im Unternehmensnetzwerk strategische Pflicht für KMU's

Cyberangriffe auf Schweizer Unternehmen haben 2025 einen neuen Höchststand erreicht. Wer seine digitale Sicherheit dem Zufall überlässt, setzt nicht nur seine Daten, sondern auch Vertrauen, Reputation und Business aufs Spiel. Besonders betroffen sind kleine und mittlere Unternehmen (KMUs), die oft mit begrenzten Ressourcen gegen eine zunehmend professionelle Bedrohungslage kämpfen. Die Angreifer agieren gezielt, automatisiert und werden durch KI unterstützt.
Sichere Netze für die hybride Arbeitswelt.
KI-Schutzwall: IBMs Echtzeit-Lösungen
Netzwerksicherheit mit TP-Link Omada
Generative KI im öffentlichen Sektor: Chancen und Herausforderung
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER