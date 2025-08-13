Perplexity will Google Chrome für 34,5 Milliarden Dollar kaufen

Googles Browser könnte bald in den Besitz des KI-Start-ups Perplexity übergehen. Zumindest bietet das US-amerikanische Unternehmen aktuell satte 34,5 Milliarden US-Dollar für den marktdominierenden Browser, wie "Reuters" berichtet
. Damit liegt das Angebot weit über dem eigenen Marktwert von Perplexity. Das entsprechende Kapital sollen jedoch Investoren beisteuern und das Unternehmen beteuert, dass es sich um ein erstgemeintes Angebot handelt. Der Wert von Chrome wird aktuell zwischen 20 und 50 Milliarden Dollar angesetzt.
Hintergrund ist das laufende Kartellrechtsverfahren gegen Google
. In diesem Rahmen steht aktuell auch der erzwungene Verkauf des Chrome-Browsers zur Debatte. Perplexity kommt mit seinem Angebot somit einer Entscheidung rund um die Zukunft der Google-Sparte zuvor. Allerdings hat der Konzern bisher kein Interesse signalisiert, Chrome tatsächlich verkaufen zu wollen.
Bei Perplexity wäre der Browser wiederum gut aufgehoben. Das KI-Unternehmen hat mit Comet bereits einen eigenen Browser im Angebot, der auf Chromium basiert. Mit Chrome würde das Unternehmen wiederum auf einen Schlag Zugang zu 3,5 Milliarden Nutzern gewinnen.
(sta)