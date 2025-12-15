cnt
Whatsapp kündigt neue Features 'für die Festtage' an
Whatsapp kündigt neue Features "für die Festtage" an

Mit einer ganzen Reihe von neuen Features überrascht Whatsapp seine Nutzer in der Vorweihnachtszeit. Eine der wichtigsten Neuerungen sind Missed Call Messages – Audio- oder Videomitteilungen an Angerufene, die man nicht erreicht hat.
"Pünktlich zu den Feiertagen stellen wir ein weiteres Feature-Paket vor", verkündet Whatsapp in seinem Blog. Neuerungen gibt es in den Bereichen Calls, Chats und Updates. Gerade in der hektischen Vorweihnachtszeit dürften Missed Call Messages interessant werden: Erreicht man eine angerufene Person nicht direkt, kann man neu eine Sprachmitteilung oder ein Video hinterlegen, das der Empfänger später anhören respektive ansehen kann. Neu lassen sich in Voice-Chats Reaktionen einbauen, ohne dafür das Gespräch unterbrechen zu müssen. Und in Video-Calls wird der Sprecher automatisch priorisiert, damit man der Konversation einfacher folgen kann.

Für textbasierte Chats hält Whatsapp Verbesserungen beim Generieren von Bildern via KI bereit. Meta bringt dazu neue Image-Generation-Fähigkeiten von Midjourney und Flux nach Whatsapp – daraus sollen sich massive Verbesserungen ergeben. Darüber hinaus können Bilder neu mittels Meta-KI animiert werden, und in der Desktop-Version von Whatsapp erscheint neu ein Media-Tab zur zentralen Organisation von Dokumenten, Links, Bildern und anderen Mediendateien.


Für Status-Updates gibt es neue, interaktive Sticker. Ausserdem lassen sich Songtexte integrieren und Fragen stellen, die andere Teilnehmer beantworten können. Auch in Kanälen kann man neu Fragen stellen, sodass Administratoren besser mit ihrem Publikum interagieren und Antworten in Echtzeit erhalten können. (ubi)


