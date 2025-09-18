cnt
Ray-Ban Meta 2 & Ray-Ban Meta Display: Metas neue Smart Glasses

Meta stellt gleich zwei neue Smart Glasses vor. Zum einen den Nachfolger der regulären Ray-Ban Meta-Brille, zum anderen ein neues Modell mit integriertem Heads-Up-Display.
18. September 2025

     

Meta und Ray-Ban bringen ihre neueste Generation smarter Brillen auf den Markt: Die Ray-Ban Meta Gen 2 sowie die neu vorgestellte Ray-Ban Meta Display. Die Ray-Ban Meta Gen 2 baut auf der erfolgreichen ersten Generation auf und soll eine deutlich verlängerte Akkulaufzeit von bis zu acht Stunden bei "regulärer Nutzung" ermöglichen. Das Ladeetui liefert zusätzliche 48 Stunden Energie bei einer Ladezeit von 20 Minuten für rund 50 Prozent Kapazität.

Auch die Kamera wurde überarbeitet: Videos können nun in 3K Ultra-HD (3024 x 4032 Pixel) mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde aufgenommen werden, ergänzt durch ein Weitwinkelobjektiv. Software-Funktionen wie Conversation Focus für optimierte Sprachaufnahmen in lauten Umgebungen oder Live-Übersetzungen in mehreren Sprachen erweitern die Liste an Neuerungen. Die Brille soll in bekannten Ray-Ban-Rahmen wie Wayfarer oder Skyler sowie in saisonalen Farben erhältlich sein. Der Preis liegt bei 379 US-Dollar. Zudem ist die zweite Generation der Brille erstmals auch in der Schweiz erhältlich.


Mit der Ray-Ban Meta Display (Bild) präsentiert Meta zudem erstmals eine Brille mit integriertem Farb-Heads-Up-Display. In der rechten Linse projiziert ein Micro-OLED-Display Informationen direkt ins Sichtfeld der Nutzer. Ergänzt wird das System durch das Meta Neural Band, ein EMG-Wristband, das elektrische Signale der Muskeln misst, um eine präzise Gestensteuerung zu ermöglichen. Die Brille bietet bis zu sechs Stunden Akkulaufzeit, bis zu 30 Stunden mit dem entsprechenden Ladecase. Der Preis für das Komplettpaket liegt bei 799 Dollar. Der Marktstart erfolgt am 30. September 2025 in den USA, die Einführung in mehreren europäischen Märkten ist für Anfang 2026 vorgesehen. (sta)
(Quelle: Meta)
(Quelle: Meta)


