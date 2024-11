Meta startet in Europa mit KI-Features für Meta Glasses

Meta lanciert seine im September 2024 gestarteten KI-Features für die Ray-Ban Meta Glasses nun auch in Europa. Dies, nachdem der Start der Funktionen aufgrund von Bedenken zur Datennutzung und dem Datenschutz jüngst noch vorläufig hinausgeschoben wurde. Die Funktionen starten in einigen ausgewählten Ländern (Frankreich, Italien, Irland und Spanien), man wolle das Rollout aber rasch auf weitere europäische Länder ausweiten, so Meta Damit einher geht auch der Start für drei neue Sprachen in Französisch, Italienisch und Spanisch. Von der Schweiz ist in der Mittelung keine Rede, da sich die Datenschutzbestimmungen in der Schweiz und der EU aber stark ähneln, ist wohl nicht auszuschliessen, dass die Schweiz in einer nächsten Welle an Ländern ebenfalls folgen könnte.Was man genau verändert hat, um mit den EU-Regulatorien konform zu sein, wird nicht angesprochen. Meta schreibt lediglich: "Seit unserer Markteinführung im September 2023 haben wir unermüdlich daran gearbeitet, dass die Ray-Ban Meta-Brillen dem komplexen europäischen Regulierungssystem entsprechen." (win)