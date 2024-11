Apple prüft Entwicklung eigener Smart Glasses

Apple soll aktuell eine Nutzerstudie namens "Atlas" durchführen, die das Thema Smart Glasses näher unter die Lupe nimmt. Im Fokus steht dabei laut einem Bericht des stets gut informierten Journalisten Markt Gurman von "Bloomberg" die Frage, welche Funktionen smarter Brillen für die Anwender wirklich interessant sind und somit in ein eigenes Produkt integriert werden sollten.Das Projekt soll aktuell noch top secret sein und vor allem Apple-Angestellte einbeziehen. Ausgewählte Mitarbeitende haben laut dem Bericht Einladungen erhalten, an der Studie teilzunehmen. Weitere Nutzergruppen dürften folgen. Dass lässt jedoch erahnen, dass ein marktreifes Produkt noch in weiter Ferne liegt. Die Konkurrenz ist hier schon deutlich weiter. So hat Meta schon 2023 zusammen mit Ray-Ban eine smarte Brille auf den Markt gebracht, aber auch Snapchat-Anbieter Snap ist mit einem eigenen Produkt vorne mit dabei.Gleichzeitig hat Apple Schwierigkeiten, sein Augmented Reality-Headset Vision Pro einer breiten Zielgruppe schmackhaft zu machen. Zuletzt gab es Hinweise darauf, dass der Hersteller die Produktion aufgrund der überschaubaren Nachfrage zurückfahren musste. CEO Tim Cook sprach wiederum von einem Erfolg des Produktes, auch wenn die grosse Marktdurchdringung noch etwas Zeit brauche ("Swiss IT Magazine" berichtete ). (sta)