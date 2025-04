Meta plant smarte Brille mit Display und integrierter KI

In Zusammenarbeit mit Ray-Ban hat Meta bereits eine smarte Brille entwickelt, die unter anderem über eine integrierte Kamera und Lautsprecher verfügt. Jetzt will Meta einen Schritt weiter gehen und die nächste Generation der smarten Brille mit dem Codenamen Hypernova mit einem integrierten Display anbieten, wie "Bloomberg" berichtet . Das Display soll auf dem rechten Brillenglas am unteren Ende sichtbar sein, wie es im Bericht weiter heisst. So soll es nicht permanent im direkten Sichtfeld liegen. Wird die Brille eingeschaltet, wird dort die App-Leiste ersichtlich sein.Die neue Brille soll ausseredem über eine verbesserte Kamera verfügen, um jederzeit das aufzuzeichnen, was ihr Träger gerade sieht. Ausserdem wird Meta AI in das Gerät integriert sein. Der Chatbot wäre per Sprache steuerbar und könnte Nutzern Informationen vorlesen oder auch auf der Brille einblenden. Die Brille kann aber nebst der Sprachsteuerung auch über ein Touch-Panel am Bügel gesteuert werden.Das neue Gerät soll Ende Jahr in den USA auf den Markt kommen, Insider rechnen mit einem Preis von über 1000 Dollar. Die aktuellen Ray-Ban-Brillen vom Tech-Konzern kosten rund 350 Franken. Ob und wann die neue Brille nach Europa kommt, ist noch nicht bekannt. (dok)