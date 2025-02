Meta soll halbes Dutzend KI-Wearables in der Pipeline haben

Bei Meta wird offenbar fleissig an KI-gestützten Wearables gearbeitet. Dies meldet "9to5Google" mit Bezug auf ein Memo von Meta-CTO Andrew Bosworth, das "Business Insider" zugespielt wurde. Das Memo wurde im Meta-internen Forum mit dem Titel "2025: The Year of Greatness" veröffentlicht. Darin heisst es, man verfüge über das beste Produktportfolio und werde den Vorsprung ausbauen, indem man ein halbes Dutzend weiterer KI-basierter Wearables auf den Markt bringe. Man müsse das Engagement in allen Bereichen steigern, beosnders aber im Bereich Mixed Reality. Weiter warnt Bosworth, Metas Virtual-Reality-Software Horizon Worlds müsse sich auf dem Handy durchsetzen, wenn die langfristigen Pläne eine Chance haben sollen. Das Jahr werde wahrscheinlich darüber entscheiden, ob die Anstrengungen als das Werk von Visionären oder als legendärer Misserfolgt in die Geschichte eingehen werden.Um was für KI-gestützte Wearables es sich handelt, lässt Bosworth in seinem Memo offen. Man darf allerdings vermuten, dass Smart Glasses dabei eine wesentliche Rolle spielen dürften. Bereits im Januar wurden Gerüchte laut, wonach Meta an Smart Glasses mit integriertem Display arbeite, die noch im laufenden Jahr auf den Markt kommen sollen ("Swiss IT Magazine" berichtete ). (rd)