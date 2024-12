Samsung: Smart Glasses im Januar?

Gemäss koreanischen Medien (via " 9to5Google ") soll Samsung im Januar 2025 einen ersten Blick auf seine kommenden Smart Glasses gewähren. Die smarte Brille soll gemeinsam mit dem nächsten Smartphone-Flaggschiff Galaxy S25 angeteasert werden, wobei die Rede ist von ersten Bildern oder einem Video – nicht aber dem effektiven Produkt. Ähnlich war Samsung für seinen Galaxy Ring vor Jahresfrist vorgegangen, der am Unpacked-Event im Januar 2024 erstmals gezeigt und im Rahmen des MWC im Februar etwas detaillierter vorgestellt wurde, bevor der Ring dann im Sommer auf den Markt gekommen ist.Für die Smart Glasses geht der Bericht davon aus, dass diese im dritten Quartal 2025 auf dem Markt erscheinen könnten. Die Software-Plattform für die Brille soll allerdings bereits in diesem Monat noch gezeigt werden. Dabei soll Samsung mit Google zusammenarbeiten, die smarte Brille soll entsprechend mit Android bestückt sein. Sie soll ohne Display kommen und vom Konzept der der Ray-Ban-Brille von Meta entsprechen. Eine wichtige Rolle soll Googles AI Gemini spielen, zudem ist die Rede von Gesten-Support und der Integration einer Payment-Lösung.Die Vorstellung des Galaxy S25 wird auf den 22. Januar hin erwartet. (mw)