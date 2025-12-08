cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Meta verschiebt Mixed-Reality-Brille 'Phoenix' auf 2027
Quelle: Depositphotos

Meta verschiebt Mixed-Reality-Brille "Phoenix" auf 2027

Meta gibt seiner nächsten Mixed-Reality-Brille mehr Zeit: Das intern "Phoenix" genannte Gerät soll statt in der zweiten Jahreshälfte 2026 nun erst in der ersten Hälfte 2027 erscheinen. Parallel arbeitet der Konzern an einem neuen Quest-Headset und einem Wearable mit dem Codenamen "Malibu 2".
8. Dezember 2025

     

Laut internen Memos, die dem Wirtschaftsportal "Business Insider" vorliegen, verschiebt Meta die Markteinführung der Mixed-Reality-Brille "Phoenix" von der zweiten Jahreshälfte 2026 auf die erste Hälfte 2027, um "die Details richtig auszuarbeiten" und ein "vollständig ausgereiftes und zuverlässiges Nutzererlebnis" zu liefern. Gleichzeitig plant der Konzern ein neues Quest-Headset für Gaming sowie ein tragbares Gerät mit dem Codenamen "Malibu 2" für 2026.

"Phoenix" wird dem Bericht zufolge als leichte Mixed-Reality-Brille im klassischen Brillendesign entwickelt, die über einen externen Puck mit Strom versorgt wird – optisch erinnere das Konzept an Apples Vision Pro. Intern habe es zwar Vorbehalte gegen den zusätzlichen Puck gegeben, letztlich sei er aber beibehalten worden, um Gewicht zu sparen, die Brille angenehmer zu machen und Überhitzung zu vermeiden.


In einem Memo von Maher Saba, Vizepräsident der Reality Labs Foundation, heisst es demnach, die Führungskräfte von Reality Labs hätten bei einem Treffen mit CEO Mark Zuckerberg Rückmeldungen zu ihren Plänen für 2026 erhalten. Der Fokus solle darauf liegen, das Geschäft nachhaltiger aufzustellen und mehr Zeit für die Qualität der Nutzererlebnisse einzuplanen.

Weitere interne Unterlagen, auf die sich der Bericht stützt, beschreiben ein Quest-Headset der nächsten Generation, das vor allem auf immersives Gaming ausgerichtet sein und die Fähigkeiten der bisherigen Geräte deutlich übertreffen soll. "Malibu 2" wird als limitiertes Wearable für 2026 beschrieben, Details zur Funktion sind bislang nicht öffentlich. (dow)


Weitere Artikel zum Thema

EU ermittelt wegen Metas KI-Sperre in Whatsapp

 5. Dezember 2025 - Die EU-Kommission hat ein Wettbewerbsverfahren gegen Meta eröffnet, weil der Konzern KI-Anbietern wie Microsoft Copilot den Zugang zu Whatsapp weitgehend sperrt und gleichzeitig den eigenen Dienst Meta AI auf der Plattform lässt.

Meta schmeisst Copilot und Co. aus Whatsapp raus

 26. November 2025 - Künftig soll keine Integration von Drittanbieter-KIs in Whatsapp mehr möglich sein. Eine Aktualisierung von Metas Nutzungsbedingungen untersagt dies künftig.

Meta soll wissentlich Milliarden mit betrügerischen Ads verdienen

 9. November 2025 - Berichten zufolge soll Meta über seine Plattformen wie Facebook und Instagram pro Jahr bis zu 16 Milliarden Dollar an Werbeeinnahmen über betrügerische Plattformen generieren – wissentlich.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wieviele Fliegen erledigte das tapfere Schneiderlein auf einen Streich?
AI 2035: 900 Milliarden autonome Agenten
Digitale Souveränität beginnt bei Ihren Endpoints
Cisco: Doppelter Einsatz für eine belastbare Infrastruktur
OPTIMAL SYSTEMS verstärkt Schweizer Präsenz mit Inacta
Netzwerk neu denken
Sicherheit im Unternehmensnetzwerk strategische Pflicht für KMU's
Advertorial

Sicherheit im Unternehmensnetzwerk strategische Pflicht für KMU's

Cyberangriffe auf Schweizer Unternehmen haben 2025 einen neuen Höchststand erreicht. Wer seine digitale Sicherheit dem Zufall überlässt, setzt nicht nur seine Daten, sondern auch Vertrauen, Reputation und Business aufs Spiel. Besonders betroffen sind kleine und mittlere Unternehmen (KMUs), die oft mit begrenzten Ressourcen gegen eine zunehmend professionelle Bedrohungslage kämpfen. Die Angreifer agieren gezielt, automatisiert und werden durch KI unterstützt.
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER