Windows 11 25H2: ISO-Dateien jetzt für Insider verfügbar

Wie Microsoft
in seinem Blogbeitrag
mitteilt, handelt es sich bei Windows 11 25H2 (Build 26200.5074) um ein Funktionsupdate, das regulär als Aktivierungspaket auf bestehenden 24H2-Systemen freigeschaltet wird. Wer jedoch die neue Version unabhängig davon testen möchte, erhält mit den ISO-Dateien die Möglichkeit, eine vollständige Installation durchzuführen.
Aktuell steht eine ISO-Datei für x64-Systeme im Release Preview Channel bereit, während parallel eine Arm64-Version im Dev Channel angeboten wird. Der Download ist über die offizielle Insider-Download-Seite möglich und erfordert ein registriertes Microsoft-Konto.
Neben den üblichen Fehlerbehebungen und Detailverbesserungen entfernt Windows 11 25H2 auch alte Komponenten wie Powershell 2.0 und die WMIC-Befehlszeile. Für Unternehmenskunden bietet die Version zusätzliche Verwaltungsoptionen, darunter die Möglichkeit, vorinstallierte Microsoft-Store-Apps per Gruppenrichtlinie zu entfernen.
(dow)