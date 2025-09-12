cnt
Windows 11 25H2: ISO-Dateien jetzt für Insider verfügbar
Quelle: Depositphotos

Windows 11 25H2: ISO-Dateien jetzt für Insider verfügbar

Die ISO-Dateien für Windows 11 Version 25H2 stehen ab sofort im Release Preview Channel zum Download bereit. Damit können Mitglieder des Windows-Insider-Programms die kommende Version des Betriebssystems direkt installieren oder ein frisches Setup durchführen, noch bevor das Update offiziell ausgerollt wird.
12. September 2025

     

Wie Microsoft in seinem Blogbeitrag mitteilt, handelt es sich bei Windows 11 25H2 (Build 26200.5074) um ein Funktionsupdate, das regulär als Aktivierungspaket auf bestehenden 24H2-Systemen freigeschaltet wird. Wer jedoch die neue Version unabhängig davon testen möchte, erhält mit den ISO-Dateien die Möglichkeit, eine vollständige Installation durchzuführen.

Aktuell steht eine ISO-Datei für x64-Systeme im Release Preview Channel bereit, während parallel eine Arm64-Version im Dev Channel angeboten wird. Der Download ist über die offizielle Insider-Download-Seite möglich und erfordert ein registriertes Microsoft-Konto.


Neben den üblichen Fehlerbehebungen und Detailverbesserungen entfernt Windows 11 25H2 auch alte Komponenten wie Powershell 2.0 und die WMIC-Befehlszeile. Für Unternehmenskunden bietet die Version zusätzliche Verwaltungsoptionen, darunter die Möglichkeit, vorinstallierte Microsoft-Store-Apps per Gruppenrichtlinie zu entfernen. (dow)


