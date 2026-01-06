cnt
Stack Overflow bei Entwicklern nicht mehr gefragt
Quelle: Stack Overflow

Stack Overflow bei Entwicklern nicht mehr gefragt

Wurden Anfang 2024 auf dem Entwicklerportal Stack Overflow in einem Monat noch über 47‘000 Fragen gestellt, Waren es im November 2025 weniger als 4000. Mit ein Grund für den Abstieg der Plattform dürfte die Nutzung von KI zu Programmierzwecken sein.
6. Januar 2026

     

Lange Jahre galt das Portal Stack Overflow als erste Adresse, Bei der Softwareentwickler Fragen zu Programmierproblemen an die Community Stellen konnten, die dann auch postwendend beantwortet wurden. Seit dem Aufkommen von generativer KI, die bekanntlich auch Code generieren kann, hat die Anzahl der gestellten Fragen auf der Plattform massivst abgenommen. Allein in den letzten beiden Jahren ging die Anzahl von über 47‘000 Anfang 2024 auf 3862 Ende 2025 geradezu sturzbachartig zurück – siehe Grafik (interaktiv hier auf der Stack-Overflow-Schwesterplattform Stack Exchange abrufbar).


Begonnen hat der rasante Abstieg im Frühling 2020, also bereits vor dem Aufkommen von ChatGPT. Und schon ab 2014 hat die Anzahl der Fragen mehr oder weniger stagniert. Ein Grund dafür könnte die damalige Community von zunehmend eingebildeten Entwicklern sein, die bei simplen Fragen von Anfängern virtuell die Nase rümpften. Dennoch fällt auf, dass die Grafik seit Anfang 2022 besonders steil nach unten weist – und das fällt ziemlich genau mit der zunehmenden Nutzung von KI zum Programmieren zusammen, die mit dem aktuellen Trend Vibe Coding ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht hat. Des Weiteren etablierten sich im Laufe der Zeit andere Plattformen wie Discord, Reddit oder Github, die sich zumindest zum Teil ebenfalls an Entwickler wenden. (ubi)


