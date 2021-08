Tiktok ist die weltweit am häufigsten heruntergeladene App

9. August 2021 - Tiktok hat Facebook vom App-Thron verdrängt. Der Kurz-Video-Dienst ist zur weltweit am häufigsten heruntergeladenen App avanciert.

Die chinesische App Tiktok erfreut sich ungebremster Beliebtheit. Der Kurz-Video-Dienst hat nun laut einem Bericht von "Nikkei Asia", der auf Zahlen von App Annie beruht, Facebook , Whatsapp, Instagram und den Facebook Messenger überholt und ist seit neuestem die weltweit am häufigsten heruntergeladene App. Selbst in den USA, wo Facebook sehr populär ist, steht nun Tiktok an der Spitze der Download-Charts des Jahres 2020.Auf Platz 6 steht Snapchat, gefolgt von Telegram, Likee, Pinterest und Twitter auf Platz 10. Im Jahr 2019 lag Tiktok noch auf Platz 4 hinter dem Facebook Messenger, Facebook und Whatsapp. Auf Platz 5 folgte der chinesischen Video-Sharing-App die ebenfalls zum Facebook-Konzern gehörende App Instagram. Laut App Annie verbringen die Nutzer in den USA und UK mittlerweile mehr Zeit mit Tiktok als mit Youtube, wobei vor allem Inhalte aus den Bereichen Musik und Comedy konsumiert werden. (luc)