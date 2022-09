Microsoft findet Leck in Tiktok-App

(Quelle: Tiktok)

2. September 2022 - Das Microsoft 365 Defender Research Team hat in der Tiktok-App für Android eine gefährliche Schwachstelle gefunden. Mittlerweile wurde das Leck behoben.

Microsoft hat eine Schwachstelle in der Tiktok-App für Android entdeckt, die es einem Angreifer ermöglicht, mit nur einem Klick Anwenderkonten zu kompromittieren. Um das Leck für einen Angriff auszunutzen, mussten allerdings eine ganze Reihe von Bedingungen erfüllt sein, wie Microsofts Security-Spezialisten in einem Blog-Beitrag mitteilen . Der Bug habe es erlaubt, die Deeplink-Verifizierung der App zu umgehen, womit Anwender beim Klick auf einen präparierten Link auf eine schädliche Website umgeleitet werden konnten. Bis anhin würden keine Hinweise vorliegen, wonach die Schwachstelle bereits für Angriffe missbraucht worden sei.Weiter heisst es, das Leck sei in beiden Varianten der Tiktok-App gefunden worden, die zusammen über 1,5 Milliarden Mal via Google Play Store installiert worden seien. Tiktok hat die Schwachstelle mit der Kennung CVE-2022-28799 mittlerweile behoben. (rd)