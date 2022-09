Opera Crypto Browser bringt ersten Web3-Wallet-Selektor

(Quelle: Opera/SITM)

14. September 2022 - Vereinfachungen für Krypto-User: Der Opera Crypto Browser integriert Metamask und andere Wallets und bietet einen Wallet Selector, der den Wechsel zwischen Krypto-Wallets automatisiert. Damit, so Opera, sei der Browser Web3-fähig.

Opera kündigt laut eigener Aussage "eines der wichtigsten Updates seit seiner Entstehung" an. Die Neuerung soll das Leben von Kryptowährungs-Nutzern erleichtern und besteht darin, dass der Opera Crypto Browser nun Metamask und andere Krypto-Wallets direkt unterstützt. Dazu ist im Browser neu auch ein Wallet Selector integriert, mit dem sich mehrere unterschiedliche Krypto-Wallets verwalten lassen. Nutzer können damit für jede dezentrale App (dApp) oder Website wählen, welches Wallet zum Einsatz kommen soll, ohne dazu auf die Browser-Einstellungen zurückgreifen zu müssen: Der Selektor steht in der Adressleiste des Browsers zur Verfügung. Unterstützt werden dabei neben dem Opera-eigenen Wallet und Metamask alle Wallets, die als Opera- beziehungsweise Chrome-Erweiterung verfügbar sind.Bisher benötigten Krypto-Nutzer meist mehrere Browser-Wallets, wenn sie mit verschiedenen Krypto-Netzwerken umgehen wollten. Denn viele Wallets unterstützen nur bestimmte Netzwerke, und nur einige bieten Funktionen wie In-App-Swaps und Staking. Dazu kommt, dass die Wallet-Erweiterungen sich teils konkurrieren. Der Wallet Selector von Opera automatisiert nun den Wechsel zwischen Krypto-Wallets beim Tausch von von Tokens und Transaktionen mit dApps. Opera spricht von einem "Gamechanger für das breitere Web3-Ökosystem" und betont, die Nutzer müssten damit nicht mehr ständig in die Einstellungen gehen oder zwischen Wallet-Erweiterungen navigieren. Zur Information: Unter Web3 versteht man eine neue Generation des World Wide Web, das Konzepte wie Dezentralisierung, Blockchain und Token-basierte Wirtschaft enthält.

Das Update bringe Web3 einen Schritt näher an die Erfahrung heran, die man vom Web2 vor dem Ethereum-Merge kenne, äussert sich Susie Batt, Crypto Ecosystem Lead bei Opera: "Der bevorstehende Merge ist das wichtigste technologische Update in der Geschichte der Kryptowährung, das Ethereum von Proof-of-Work auf Proof-of-Stake umstellt und es damit skalierbarer, sicherer, nachhaltiger und für Mainstream-User nutzbar macht. Opera ist der einzige Browser, der wirklich bereit für diesen Wandel ist und der einzige, der Webnutzern alle Werkzeuge bietet, die sie brauchen, um Web3 in einer sicheren Umgebung auszuprobieren."Neben dem Wallet Selector bietet der Opera Crypto Browser jetzt auch einfachen Zugang zu mehr als 11'000 dApps, dies dank einer Partnerschaft mit mit Dappradar. Die dApps sind dabei wie Websites über die Adressleiste des Browsers zugänglich. Das Update überarbeitet zudem die Funktion Crypto Corner inklusive Personalisierung von Inhalten und einer Rubrik mit heissen Tweets. Darüber hinaus wurde die Binance Smart Chain (BSC) Yield-Farming-App PancakeSwap in den Crypto Browser integriert und ist in der nativen Krypto-Wallet des Browsers verfügbar. Dies ermöglicht es Nutzern, Tokens direkt aus der Wallet heraus zu handeln, ohne sich mit einer externen dApp verbinden zu müssen. (ubi)