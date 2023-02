Kaum Nachteile für KI-Inhalte in Google Suche

10. Februar 2023 - KI-generierte Inhalte, wie sie von ChatGPT erstellt werden, sollen im Ranking von Googles Suchmaschine nicht benachteiligt werden, solange sie eine hohe Qualität aufweisen.

Mit der steigenden Polarität von ChatGPT und konkurrierenden Systemen wie Googles Chatbot Bard stellt sich die Frage, wie mit KI-generierten Inhalten im Ranking von Suchmaschinen zu verfahren ist. Nun haben die Verantwortlichen von Google in einem Blog-Beitrag Stellung bezogen und erklären, der angemessene Einsatz von KI würde nicht gegen die Richtlinien der Google Suche verstossen. Das Ranking-System würde nach wie vor originale, qualitativ hochstehende Inhalte auszeichnen, unabhängig davon, ob diese per KI erstellt wurden.Inhalte von schwacher Qualität seien ausserdem keine neue Herausforderung für die Google Suche. Gegen minderwertige Inhalte gehe man seit Jahren vor, egal ob diese menschlichen Ursprungs oder via Automatisierung erstellt wurden. Via KI erstellte Spam-Inhalte könnten zudem über diverse Systeme wie SpamBrain erkannt werden. Für die Erstellung von Inhalten könne man KI daher durchaus beziehen, solange das Ergebnis hochqualitativ sei. Diese definiert Google als Inhalte, die auf Expertise, Erfahrung, Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit beruhen. (rd)