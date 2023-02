KI-Bing kommt als Preview aufs Smartphone

24. Februar 2023 - Das neue, smarte Bing von Microsoft kann ab sofort auch als App auf dem Handy installiert werden. Neu sind die Spracheingabe sowie Quellenverweise in der Antwort.

Microsoft hat bekanntgegeben, dass das neue Bing mit dem integrierten KI-Chatbot als Preview-Version auf Smartphones in Form einer App publiziert wurde. Dies schreibt Microsoft in seinem Blog. Wie der Tech-Konzern mitteilt, werden 64 Prozent aller Suchanfragen von Mobilgeräten aus getätigt, weshalb dieser Schritt nahe liegt. Im Zuge dessen führt Microsoft auch gleich die neue Funktion ein, der KI eine Frage per Spracheingabe zu stellen.Die App liefert dem User die Antwort in jener Form, wie sie im Vorfeld eingestellt wurde: als ausführlicher Text, als vereinfachter Text oder in Stichworten. Zudem sind in der Antwort Quellenverweise enthalten. Als weitere Funktion kann man einen Text auch in über 100 andere Sprachen übersetzen lassen. Die Bing-App ist für iOS und Android erhältlich, eine Chat-Sitzung kann begonnen werden, indem man in der Leiste unten auf das Bing-Symbol tippt. Microsoft plant, Bing bei positivem Feedback in weitere Applikationen einzubinden, wie beispielsweise Teams. (adk)