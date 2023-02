Windows 11: Prozess-Kill via Taskleiste kommt

16. Februar 2023 - Microsoft versucht im jüngsten Preview Build häufig genutzte Aktionen zu beschleunigen. Unter anderem können Programme auf direktem Weg abgeschossen werden.

Wer in Windows 11 ein nicht mehr reagierendes Programm abschiessen will, muss nach wie vor über den Task-Manager gehen und dort der aufgehängten Applikation den Garaus machen. Dieser Vorgang könnte schon bald massiv beschleunigt werden. Das geht aus einem Blogbeitrag von Microsoft hervor . Microsoft hat den Preview Build 25300 für Insider veröffentlicht und der beherbergt ein nützliches Feature: das Beenden eines aktiven Tasks direkt von der Taskleiste aus. Über das Kontextmenü lässt sich im neuen Build der Eintrag "Task beenden" anklicken.Auch anderswo will Microsoft den Workflow verbessern: in Redmond experimentiert man mit neuen Möglichkeiten, die Snap-Layouts besser nutzbar zu machen. Unter anderem wird die Zeit reduziert, nach der sich die Layouts durch eine Mausbewegung einblenden. Auch soll es nicht mehr zwingend nötig sein, mit dem Cursor über die Maximieren-Schaltfläche des aktuellen Fensters zu navigieren. Wann diese kleinen, aber sehr feinen Verbesserungen für alle User zugänglich gemacht werden, lässt Microsoft noch offen. (adk)