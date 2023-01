Microsoft startet automatisches Update auf Windows 11 22H2

(Quelle: Microsoft)

27. Januar 2023 - Microsoft hat angekündigt, die Consumer- und ungemanagten Business-Versionen von Windows 11 21H2 automatisch auf die Version 22H2 aufzudatieren.

Wer Windows 11 noch in der Version 21H2 – also quasi der Ursprungsversion von Windows 11 – nutzt, der wird wohl in Kürze ein Update bekommen. Microsoft hat nämlich mitgeteilt , dass man per sofort damit beginne, die Consumer- und ungemanagten Business-Versionen von Windows 11 21H2 automatisch auf Windows 11 22H2 aufzudatieren. Das Auto-Update soll fortlaufend geschehen, begonnen wird mit den Rechnern, die die Version 21H2 bereits am längsten im Einsatz haben. Der Nutzer könne auch beim Auto-Update wählen, wann die Zeit für das Update und den darauf folgenden Neustart von Windows für ihn passe, verspricht Microsoft.Zudem fügt Microsoft an, dass vor dem Update geprüft werde, ob es auf der jeweiligen Maschine zu einem Kompatibilitätsproblem kommen könnte. Ist das der Fall, werde das Auto-Update ausgesetzt, bis das Problem behoben ist. Ein solches Problem könnte laut " MSpoweruser " im Zusammenhang mit Intel SST (Smart Sound Technology) auf Rechnern mit Intel Core CPUs der 11. Generation auftreten. Ein Treiber kann hier zu einem Blue Screen führen. Microsoft beschreibt das Problem sowie einen Workaround an dieser Stelle Wer das Update auf Windows 11 22H2 manuell anstossen will, kann dies über die Windows-Update-Version tun. Das Support-Ende für Windows 11 21H2 ist per 10. Oktober dieses Jahres geplant. (mw)