Microsoft führt Canary Channel für Windows-Insider ein

(Quelle: Microsoft)

7. März 2023 - Im Windows Insider Programm gibt es neu einen Canary Channel für neue Windows-Versionen und -Funktionen, die sich in einem sehr frühen Entwicklungsstadium befinden. Zudem wird der Dev Channel neu aufgelegt.

Seit mittlerweile neun Jahren gibt es das Windows Insider Testprogramm, das in der Zwischenzeit stetig weiterentwickelt wurde. Nun lanciert Microsoft erstmals einen Canary Channel, der ideal für technisch sehr versierte Nutzer sein soll und der bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt im Entwicklungszyklus eine Vorschau auf die neuesten Plattformänderungen bietet. Beispiele hierfür sind laut Microsoft grössere Änderungen am Windows-Kernel, neue APIs und so weiter. Diverse Microsoft-Insider gehen derweil davon aus, dass Microsoft diesen neuen Kanal vor allem für das kommende Windows 12 nutzen wird.Wie Microsoft im Windows Insider Blog weiter betont, werden Änderungen, die im neuen Canary Channel getestet werden, unter Umständen nie ausgeliefert. Andere sollen derweil sehr wohl in künftige Windows-Versionen kommen, sobald sie fertig entwickelt sind. Zudem heisst es, dass Builds im neuen Canary Channel, die mit einer Versionsnummer ab 25000 erscheinen werden, noch instabil sein können und mit einer eingeschränkten Dokumentation veröffentlicht werden.