Windows 11 gewährt mehr Kontrolle über Präsenzerkennung

(Quelle: Microsoft)

14. April 2023 - In einer Vorabversion von Windows 11 können User neu selber bestimmen, welche Applikationen auf die Präsenzsensoren des Rechners zugreifen dürfen.

Windows 11 bietet fortan mehr Kontrolle über die Präsenzerkennung. Viele Notebooks verfügen heute bereits über einen Präsenzsensor, der ermittelt, ob gerade am Gerät gearbeitet wird. Mit der neuesten Vorabversion von Windows 11 (Build 22624.1610) hat Microsoft die Einstellungen für die Privatsphäre nun dahin gehend erweitert, dass von Anwenderseite nun festgelegt werden kann, wie die Sensoren genutzt werden.Wie Microsoft in einem Blog-Beitrag erklärt, erlauben es die neuen Einstellungen, die Nutzung der Präsenzerkennung für einzelne Apps zuzulassen oder eben zu verbieten. Der Konzern versichert, dass durch die Präsenzerkennung keinerlei Bilder oder Metadaten gesammelt würden und dass der gesamte Prozess auf der lokalen Hardware abgewickelt wird. Apps wiederum werden via APIs in die Lage versetzt, die Einstellungen abzufragen, um sodann auf die Präsenzdaten zuzugreifen.Build 22624.1610 wird derzeit im Beta Channel an die Teilnehmer des Windows-Insiders-Programm verteilt, welche die Einstellung "neue Features" eingeschaltet haben. (rd)