Optionale Windows-Updates werden neu Ende Monat veröffentlicht

22. März 2023 - Neben dem Patch Tuesday gibt es neu auch einen Fixtermin für optionale, nicht sicherheitsrelevante Windows-Updates. Zudem startet Microsoft nächste Woche mit UUP für Windows 11 Version 22H2.

Microsoft ändert seine Update-Routine. Optionale und nicht sicherheitsrelevante Vorabversionen, bisher als C- oder D-Releases bezeichnet, werden ab April fix in der vierten Woche eines jeden Monats ausgerollt. Das ist laut Microsoft zwei Wochen nach dem letzten monatlichen Sicherheits-Update und etwa zwei Wochen, bevor diese Teil des nächsten obligatorischen kumulativen Updates werden. Gleichzeitig teilt Microsoft mit, dass der Update Tuesday oder auch Patch Tuesday, also die Veröffentlichung von Sicherheits-Updates, nach wie vor an jedem zweiten Dienstag des Monats stattfindet.Weiter hat Microsoft angekündigt , dass ab nächster Woche die sogenannte Unified Update Platform (UUP) für Windows 11 Version 22H2 verfügbar sein wird. UUP, die mit den Windows Server Update Services (WSUS) und dem Microsoft Configuration Manager zusammenarbeitet, soll zum Standard und zur einzigen Methode für den Download von Qualitäts-Updates werden. Versprochen werden nicht nur schnellere und kleinere Aktualisierungen, sondern auch ein geringerer Verbrauch des Speicherplatzes sowie weniger Neustarts. (mv)