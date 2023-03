Microsoft-Patchday März 2023: SSDs langsamer, Bootzeiten länger

20. März 2023 - Mit den Updates vom März-Patchday hat sich bei einigen Windows-11-Usern der Speed von NMVe-SSDs teils um mehr als die Hälfte reduziert. Auch der Bootvorgang soll sich fallweise verlängert haben.

Das neueste Update für Windows 11 22H2 (Moment 2), freigegeben an Microsofts März-Patchday, hat für einige Windows-Nutzer unangenehme Folgen. So schreibt Reddit-User mesp21 , dass sich auf seinem System nach dem Aufspielen der Updates die Geschwindigkeiten der NVMe-SSDs mehr als halbiert hätten – von 7000 auf 3000 MB/s. Nachdem er die Aktualisierung rückgängig machte, sei wieder der ursprüngliche Speed erreicht worden.Auch ein anderer Reddit-User namens Mrbigdog99 hat Vergleichbares erfahren . Bei ihm betrug insbesondere die Geschwindigkeit beim sequenziellen Schreiben von 1M-Blöcken im Crystaldiskmark-Test auf dem aktualisierten System noch 1365 MB/s und stieg nach dem Entfernen der Updates wieder auf 2675 MB/s. Noch krasser fiel die Differenz im Fall von 128K-Blöcken mit 162,43 versus 1438,92 MB/s. Wieder ein anderer User berichtet von einer Bootzeit , die von 14 auf 31 Sekunden gestiegen sei.Microsoft merkt an, dass ein ähnliches Speed-Problem mit dem Moment-2-Update ausgemerzt sei. Bei der nun festgestellten Geschwindigkeitsreduktion scheint es sich demnach um ein völlig separates Problem zu handeln. (ubi)