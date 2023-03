Verbesserter Phishing-Schutz für Windows 11

25. März 2023 - Die jüngste Windows-11-Preview Build 25324 bietet neue Funktionen zum Schutz vor Phishing-Angriffen, Support für SHA-3 sowie ein neues Widgets Board.

Microsoft hat die jüngste Preview-Version von Windows 11 mit der Build-Kennung 25324 unter anderem mit erweiterten Sicherheitsfunktionen ausgestattet. Wie der Konzern via Windows Blog bekanntgibt , wurde der erweiterte Phishing-Schutz in Defender Smartscreen dahingehend erweitert, dass User eine Warnung auf der Benutzeroberfläche angezeigt bekommen, wenn sie Passwörter mehrmals verwenden. Hierfür müssen in den Sicherheitseinstellungen allerdings zuerst die betreffenden Phishing-Warnungen aktiviert werden. Der erweiterte Phishing-Schutz wird aktuell nur für einen Teil der Insider ausgerollt, man will das Feature erst einmal testen.Daneben bietet der neue Windows-11-Preview Unterstützung für die jüngsten kryptographischen Hashfunktionen der SHA-3-Familie. Weitere Neuerungen betreffen ein überarbeitetes Widgets Board, das nun mehr Platz einnimmt und das die Widgets in einem Drei-Spalten-Layout präsentiert, oder eine neue Einstellungsseite für USB-4-Geräte. (rd)