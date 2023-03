Microsoft buchstabiert bei Windows-11-Taskbar zurück

(Quelle: SITM)

10. März 2023 - In der jüngsten Preview-Funktion von Windows 11 sind Hinweise aufgetaucht, die darauf hindeuten, dass sich Apps in der Taskbar bald wieder ungruppiert anzeigen lassen.

Zahllose Anwender, die von Windows 10 auf Windows 11 umgestiegen sind, ärgern sich über die neue Taskbar der jüngsten Windows-Version. Die offenen Anwendungen lassen sich nicht mehr ohne Gruppierung anzeigen, worunter bei vielen Usern die Übersichtlichkeit leidet.Microsoft hat offenbar erkannt, dass man einmal mehr an den Bedürfnissen vorbei entwickelt hat, und es mehren sich einem Bericht von "Neowin" zufolge die Anzeichen, dass man die alte Taskbar-Funktionalität wieder zurückbringen wird. So haben Twitter-Anwender in der jüngsten Preview-Version von Windows 11 diverse Hinweise auf die Möglichkeit gefunden, die Gruppierung der offenen Apps in der Taskbar wieder zu deaktivieren. Noch ist allerdings offen, ob und wann die neue alte Funktionalität in einem finalen Build umgesetzt werden wird.Um die alte Funktionalität der Taskbar in Windows 11 wieder bereitzustellen, haben Dritthersteller schnell einmal kleine Tools wie ExplorerPatcher oder StartAllBack veröffentlicht, mit denen man die Microsoftschen Umgestaltungen wieder rückgängig machen konnte. Bald stellte sich aber heraus, dass sich derart modifizierte Windows-11-Systeme nach dem Einspielen des Moments-2-Updates nicht mehr starten liessen ("Swiss IT Magazine" berichtete ). (rd)