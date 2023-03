Drittanbieter-Apps verhindern Windows-11-Start

3. März 2023 - Wer Drittanbieter-Apps zur Anpassung der Benutzeroberfläche im Einsatz hat, muss damit rechnen, dass der PC nach der Installation des Moments-2-Updates nicht mehr startet.

Diese Woche hat Microsoft das sogenannte Moments 2 Update für Windows 11 22H2 als Preview veröffentlicht . Das optionale Update mit der Kennung KB5022913 bringt diverse Neuerungen wie KI-Unterstützung für Bing, eine engere Anbindung von iPhones via Phone Link for iOS oder eine erweiterte Teams-Integration. Schon bald nach der Veröffentlichung berichteten dann diverse User, dass sich Windows 11 nach der Installation nicht mehr starten lasse, wie "Mspoweruser" meldet Microsoft hat die Sache mittlerweile untersucht und macht für das Fehlverhalten Drittanbieter-Apps wie ExplorerPatcher oder StartAllBack verantwortlich. Diese kleinen Erweiterungen sorgen dafür, dass Microsofts teilweise ungeliebten Neuerungen in Windows 11 wieder rückgängig gemacht werden und sich beispielsweise offene Apps wieder ohne Gruppierung in der Taskleiste anzeigen lassen.Wie Microsoft auf den Release-Health-Seiten mitteilt, würden diese Drittanbieter-Apps nicht unterstützte Methoden benutzen, um die Benutzeroberfläche anzupassen, was zu unbeabsichtigten Resultaten führen könne. Microsoft empfiehlt daher vor der Installation des Updates, die betreffenden Tools zu Deinstallieren. Im Fall von StartAllBack könne ein Update auf die Version 3.5.6 die Probleme allenfalls verhindern, heisst es weiter.Wer hingegen das Moments-2-Update ohne vorherige Deinstallation der Apps aufgespielt hat und den Rechner jetzt nicht mehr starten kann, soll sich mit dem Support der betreffenden Anbieter in Verbindung setzen und da Hilfe holen. (rd)