Microsoft liefert Ausweg aus Windows-Betakanal

24. Februar 2023 - Bis anhin war es nicht so einfach, ein Gerät, das im Windows Beta Channel registriert war, wieder auf eine stabile Windows-11-Version zu bringen. Nun aber liefert Microsoft während der kommenden zwei Wochen ein Ausstiegsfenster.

Wer mit seinem Rechner im Windows Insider Programm teilnimmt und so Dev- oder Beta-Versionen von Windows 11 erhält, hatte bislang kaum eine einfache Möglichkeit, wieder auf eine reguläre, stabile Windows-Version zurückzuwechseln. Man war quasi im Insider-Programm gefangen, wie Windows-Experte Paul Thurrot auf "Thurrot.com" klagt Nun aber hat Microsoft das Feedback der Betatester offenbar aufgenommen und kündigt via Windows Blog an, ab sofort und bis zum 8. März quasi einen Ausweg (Microsoft spricht von einer Off-Ramp, also einer Ausfahrt) aus dem Beta Channel zu bieten. Diese Möglichkeit wird allerdings nur Insidern geboten, die die Option gewählt haben, ihr Gerät aus dem Programm abzumelden, und die aktuell einen der beiden Builds 22621.1325 oder 22623.1325 verwenden. Während des Ausfahrts-Fensters wird ein Troubleshooter ausgeführt, der das Gerät einerseits vom Empfang neuer Vorabversionen abmeldet und andererseits auch das sogenannte Aktivierungspaket deinstalliert. Nach einem Reboot soll das Gerät dann keine Insider Preview Builds vom Beta Channel mehr erhalten. Ausserdem wird das Gerät am kommenden Patch-Dienstag im März auf die aktuellste stabile Version von Windows 11 22H2 gebracht und von dem Zeitpunkt an mit regulären Windows Updates versorgt. Der ganze Prozess wird von Microsoft an dieser Stelle beschrieben . (mw)