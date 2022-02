Windows bekommt Tablet-optimierte Taskbar

(Quelle: Microsoft )

25. Februar 2022 - Microsoft hat die neueste Vorabversion von Windows 11 mit einer neuen Taskbar ausgestattet, die ausschliesslich bei Tablets zum Einsatz kommt und da die Bedienung erleichtern soll.

Microsoft will die Usability von Windows 11 auf Tablets verbessern. So wurde die jüngste Vorabversion des Betriebssystems mit der Kennung 22563 mit einer neuen, Tablet-optimierten Taskbar ausgestattet. Wie der Konzern in einem Blog-Beitrag erklärt , steht das neue Feature ausschliesslich auf Tablets und Convertibles, nicht aber auf Notebooks oder Desktops zur Verfügung. Bei 2-in-1-Geräten wird die Taskbar automatisch aktiviert, sobald das Gerät in den Tablet-Modus versetzt wird. Die Taskbar lässt sich via Swiping am unteren Gerätebereich ein- und ausklappen, wobei im ausgeklappten Zustand die Touch-Bedienung erleichtert werden soll, während sie im eingefahrenen Zustand primär der Anzeige dient.Neben der neuen Tablet-Taskbar und den üblichen Fehlerkorrekturen hat Microsoft in der neuen Windows-11-Preview auch an der Darstellung der Widgets geschraubt. Hier wurden auf experimenteller Basis die Inhalte der Widgets mit den Nachrichten-Feeds zusammengeführt. Weitere Neuerungen betreffen eine neue Gruppenrichtlinie zur Verwaltung von Windows-Update-Benachrichtigungen, neue Tab-Anordnungen beim Edge-Browser oder neue Emoji-Charaktere. (rd)