Microsoft soll schon im März mit der Arbeit an Windows 12 beginnen

(Quelle: Microsoft)

21. Februar 2022 - Es handelt sich hierbei zwar um ein Gerücht, doch Microsoft soll bereits im März mit den Arbeiten am Nachfolger von Windows 11 beginnen.

Kaum hat Microsoft Windows 11 lanciert, brodelt die Gerüchteküche schon weiter. Neuerdings geht das Gerücht um, der Konzern aus Redmond könnte bereits im kommenden März mit der Entwicklung von Windows 12 beginnen, oder wie auch immer der Nachfolger von Windows 11 heissen wird. Anlass dafür gab ein Tweet von Swiftonsecurity, in dem der Security-Anbieter und Microsoft MVP schrieb, laut einer Quelle bei Microsoft arbeite das Unternehmen bereits an Windows 12, das wohl zwei TPM-Chips benötigen werde. Später dementierte Swiftonsecurity das Gerücht mit einem weiteren Tweet wieder und erklärte, es habe sich um einen Witz gehandelt.Nicht für einen Witz hält man das Gerücht hingegen bei "Deskmodder", wo in einem Blog-Beitrag steht, man habe Infos, die bestätigen würden, dass Microsoft im März mit der Entwicklung von Windows 12 beginnen wird. Woher diese Infos stammen, wird allerdings nicht erklärt. Doch Microsoft habe bereits im Vorfeld nach Mitarbeitenden gesucht, die das Windows-Team bei der Entwicklung des Nachfolgers von Windows 11 unterstützen sollen. "Deskmodder" mutmasst denn auch, dass in Windows 12 Features implementiert werden sollen, die ursprünglich in Windows 10X Einzug halten sollten, bevor die Entwicklung des Betriebssystems im Mai 2021 eingestellt wurde ("Swiss IT Magazine" berichtete ). (luc)