Internet und Microsoft-Konto werden Pflicht bei Windows 11 Pro

(Quelle: Microsoft)

18. Februar 2022 - Microsoft setzt künftig auch beim Aufsetzen eines Rechners mit Windows 11 Pro eine Internetverbindung sowie ein Microsoft-Konto voraus.

Was bislang erst für die Home-Version von Windows 11 galt, wird wohl schon bald auch bei Windows 11 Pro Pflicht: So werden die Redmonder künftig eine Internetverbindung sowie ein Microsoft-Nutzerkonto beim erstmaligen Aufsetzen eines Rechners voraussetzen, wie "Windows Central" berichtet . Entdeckt wurde diese Tatsache in einem Blogbeitrag zum Build 22557 von Windows und der neuesten Insider-Preview für den Developer-Kanal. Nebst den diversen Neuerungen, die dort beschrieben werden, wie Ordner für das Startmenü oder den Fokus-Modus ("Swiss IT Magazine" berichtete ), findet sich nämlich im Changelog der Satz: "Wie bei der Windows-11-Home-Edition verlangt auch die Windows-11-Pro-Edition nun beim erstmaligen Aufsetzen des Geräts eine Internetverbindung. Wenn Sie das Gerät für den persönlichen Gebrauch einrichten möchten, ist für die Einrichtung auch ein Microsoft-Konto erforderlich."Auf wenig Gegenliebe dürfte diese Änderung bei denjenigen Nutzern stossen, die mit der Pro-Edition dem Konto-Zwang entgehen wollten. Aktiv ist die Neuerungen vorerst nur in den neuesten Windows-11-Preview-Builds, die offizielle Ausrollung dieser Änderung wird dann für den Herbst erwartet. (abr)