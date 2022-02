Windows-10-Update bringt Verbesserungen

(Quelle: Pixabay/geralt)

17. Februar 2022 - Microsoft bringt mit einem optionalen Update für Windows 10 zwei Verbesserungen auf das Betriebssystem. Diese betreffen die gemeinsame Nutzung von Cookies und den Austausch von Namespaces für NVMe.

Nachdem Microsoft bereits ein Feature-Update für Windows 11 veröffentlicht hat, wird auch ein Update für Windows 10 nachgeschoben, das optional aufgespielt werden kann und das nicht nur Fehler behebt, sondern auch funktionale Verbesserungen mit sich bringt.So ermöglicht es das Update KB5010415 einerseits, Cookies gemeinsam im Internet Explorer-Modus von Microsoft Edge sowie in Edge zu nutzen. Und andererseits wird durch das Update Windows 10 um Unterstützung für das Hinzufügen und Entfernen von Namespaces für nichtflüchtigen Speicher (NVMe) im laufenden Betrieb erweitert.Daneben werden mit dem Update eine ganze Reihe an Fehlerbehebungen ausgeliefert, die Microsoft in diesem Support-Dokument umfassend umschreibt. Heruntergeladen werden kann das Update KB5010415 via Microsoft Update-Katalog . (mw)