Microsoft rollt Windows 10 21H2 für Geräte am End of Service aus

24. Januar 2022 - Microsoft hat damit begonnen, Version 21H2 von Windows 10 automatisch auf Geräten auszurollen, die sich dem End of Service (EOS) nähern. Für den Rollout nutzt Microsoft Machine Learning und will das System in Zukunft weiter verbessern.





Gleichzeitig erklärt Wer auf seinem Rechner noch Version 20H2 von Windows 10 nutzt, die in absehbarer Zeit das End of Service (EOS) erreichen wird, wird von Microsoft schon bald ein automatisches Update auf Version 21H2 erhalten. Wie das Unternehmen in einem entsprechenden Dokument schreibt, ist dieses Update zugleich auch Teil eines Trainingsprogramms für einen Machine-Learning-Algorithmus, der in Zukunft den Rollout neuer Windows-Versionen automatisch steuern soll ( via "Bleepingcomputer").Gleichzeitig erklärt Microsoft , dass das Update auf Version 21H2 von Windows 10 auch manuell via Windows Update heruntergeladen und installiert werden kann. Dies gilt für Geräte, die mit Version 2004 oder höher von Windows 10 bestückt sind. (luc)