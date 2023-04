Microsoft rudert zurück bei Windows-11-Taskbar

21. April 2023 - In einer Vorabversion von Windows 11 bietet die Taskleiste wieder die von Windows 10 gewohnte Möglichkeit, alles Fenster mit eigener Schaltfläche darzustellen und auf die Gruppierung der Einträge zu verzichten.

Windows 11 wurde bekanntlich nicht bei allen Nutzern mit Freude aufgenommen und vielerorts konnte man sich weder mit dem neuen Startmenü noch mit der Taskbar-Funktionalität anfreunden. In der Folge holte man sich Hilfe bei Drittanbietern und brachte die liebgewordenen Windows-10-Funktionen mit Tools wie ExplorerPatcher oder StartAllBack zurück.Bei Microsoft scheint man sich mittlerweile auch darüber Gedanken zu machen und will zumindest bei der Taskbar-Funktionalität zurückrudern. Wie "MSpoweruser" meldet , steht in der jüngsten Windows-11-Vorabversion die Möglichkeit, Einträge in der Taskbar ohne Gruppierung anzuzeigen, wieder zur Verfügung. Damit wäre es wieder möglich, in der Taskbar für jedes offene Fenster eine eigene Schaltfläche anzuzeigen. Auf Twitter wurde mittlerweile ein Video veröffentlicht, dass die neuen alten Funktionen veranschaulicht.Von offizieller Seite liegt für die modifizierte Taskleiste noch keine Bestätigung vor. Es wird allerdings von verschiedener Seite vermutet, dass die neue Taskbar-Funktionalität mit dem Herbst-Update von Windows 11 wieder bereitgestellt werden könnte. (rd)