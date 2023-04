Printer-Probleme mit April-Update für Windows 10

(Quelle: Brother)

25. April 2023 - Mit dem Windows-10-Update vom April-Patchday hat Microsoft unter anderem ein Problem mit USB-Druckern ausgemerzt. Doch nach dem Update kam es bei einigen Usern zu neuen Problemen mit Druckern.

Das obligatorische kumulative Windows-10-Update KB5025221, veröffentlicht am Patchday, 11. April 2023, behebt zwar eine ganze Reihe von Bugs und Schwachstellen, darunter ein Fehler, der Windows veranlasste, USB-Drucker fälschlich für Multimediageräte zu halten. Aber mit dem Update sind neue Probleme aufgetaucht, und auch bei diesen geht es um Printer. So soll die Scanner-Funktion und auch das Drucken auf gewissen Multifunktionsgeräten nicht mehr korrekt arbeiten – wenn KB5025221 wieder deinstalliert wird, funktioniert der MFP wieder wie früher. Laut einem Thread im Microsoft-Forum ist das Brother-Modell HL-L3210CW von einem weiteren Bug betroffen. Der User, der den Fehler gemeldet hat, konnte das Problem erst nach einem komplizierten Prozess beheben, in dem unter anderem der Drucker via Systemsteuerung entfernt, der Treiber vom Hersteller heruntergeladen und neu installiert und das Gerät nach einem Windows-Neustart durch Windows neu installiert wurde.