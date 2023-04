Powertoys-Patch behebt Registry-Preview-Problem

(Quelle: Microsoft)

18. April 2023 - Die kürzlich vorgestellte Powertoys-Version 0.69 birgt verschiedene Fehler, unter anderem im neuen Utility Registry Preview. Microsoft legt nun mit dem Bugfix Release 0.69.1 eine korrigierte Fassung nach.

Erst vor wenigen Tagen hat Microsoft Version 0.69 seiner Powertoys für Windows 11 und Windows 10 veröffentlicht ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Kernstück der neuen Version ist das neue Utility Registry Preview, mit dem Registry-Files bequem betrachtet und editiert werden können. Das Modul ist jedoch nicht frei von Fehlern, weshalb Microsoft nun einen Bugfix Release für Powertoys veröffentlich hat.Powertoys 0.69.1 behebt in erster Linie das Problem, dass das Registry-Preview-Fenster beim Öffnen einer umfangreichen Registry-Datei zu gross für den Bildschirm werden kann. Auch einige kleinere Fehler in Registry Preview räumt das Update aus, ebenso diverse weitere Bugs in den Utilities Shortcut Control und Awake sowie in der What's-New-Seite. Powertoys 0.69.1 lässt sich wie üblich aus unserer Freeware Library beziehen . (ubi)