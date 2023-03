Powertoys bald mit Registry-Editor

(Quelle: Powertoys)

30. März 2023 - Powertoys befindet sich in den letzten Zügen der Entwicklung eines Registry-Editors. Das Tool vereinfacht die Handhabung von Registry-Dateien erheblich.

Microsoft Powertoys hat das nächste Utility in der Pipeline. Es handelt sich um den Registry-Editor, mit welchem eine Registry-Datei (.reg) geöffnet werden und ihr Inhalt überprüft werden kann, bevor sie zur Windows-Registry hinzugefügt wird. Dies schreibt "Neowin". Grundsätzlich können besagte Dateien unter Windows auch mit der standardmässigen Notepad-Applikation geöffnet und angeschaut werden, doch der neue Editor von Powertoys wird einige Schritte weiter gehen.Zum einen wäre da die viel benutzerfreundlichere und übersichtlichere Benutzeroberfläche, da der Editor auf das Bearbeiten von Registry-Files ausgerichtet ist. Darüber hinaus können Änderungen mit einem einzigen Klick ausgeführt werden und es besteht die Möglichkeit, ganze Stämme in der Registry zu untersuchen. Zusätzlich zum Öffnen von Registry-Dateien aus der Vorschau heraus wird Powertoys dem Kontextmenü einen neuen Eintrag hinzufügen, der es ermöglicht, auf eine entsprechende Datei zu klicken und diese in der Vorschau zu öffnen.Ein konkretes Veröffentlichungsdatum wurde noch nicht genannt, jedoch kann der Entwicklungsverlauf auf Github verfolgt werden. (adk)