Microsoft Powertoys 0.67 mit Taskleisten-Schnellzugriff

(Quelle: SITM)

3. Februar 2023 - Die Powertoys wurden aktualisiert. Verbessert wurde vor allem die Bedienung mit einer Schnellzugriffsfunktion für die Taskleiste.

Microsoft hat die neue Version 0.67.0 von Powertoys für Windows 11 und Windows 10 veröffentlicht. Die grösste Neuerung ist eine Schnellzugriffsfunktion, mit der Benutzer schnell auf gängige Powertoys-Funktionen direkt von der Taskleiste aus zugreifen können. Bisher konnte man mit einem Klick auf die Taskleiste lediglich das Hauptfenster von Powertoys aufrufen. Häufig genutzt Funktionen sind folglich mit der neuen Version schneller abrufbar.Die jüngste Version enthält ausserdem auch eine neue Option für Powertoys Run, mit der die Benutzer mit der Tabulatortaste durch die Ergebnisse navigieren können. Last but not Least gibt es wie üblich eine Menge Fehlerbehebungen. Die komplette Liste mit allen Updates lässt sich hier nachlesen. Installiert werden können die Powertoys wie gewohnt über die Freeware-Library von "Swiss IT Media". (adk)