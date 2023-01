Powertoys 0.66 konzentriert sich auf Verbesserungen

(Quelle: Microsoft)

9. Januar 2023 - Die neueste Version 0.66.0 von Microsofts Utility-Sammlung für Windows bringt nur wenige neue Features, dafür umso mehr Bugfixes und Verbesserungen bei der bestehenden Funktionalität.

Microsoft hat seine Powertoys für Windows 10 und 11 in der neuen Version 0.66.0 freigegeben. Primär wartet die neue Ausgabe mit Bugfixes und Verbesserungen auf, ausserdem kommen die Powertoys nun mit einem integriertem .Net 7, sodass .Net nicht mehr separat als Teil des Installers geführt wird. Dies soll Updates einfacher machen. Neu lässt sich zudem per Kontextmenü festlegen, welche Sprache der Text Extractor bei der OCR-Funktion nutzen soll, und in Quick Accent können die akzentuierten Zeichen nach der Häufigkeit der Nutzung sortiert werden.Reduziert hat Microsoft in Version 0.66.0 den Ressourcenverbrauch, der beim Logging anfällt – es wird jetzt kein Logger-Thread mehr angelegt für Utilities, die gar nicht aktiviert sind. Weitere Verbesserungen finden sich im Color Picker, in Fancyzones, File Locksmith, Hosts File Editor, Powertoys Run und Quick Accent – letzteres Powertoy unterstützt nun den Dark Mode. Auch Text Extractor, Video Conference Mute die Einstellungen haben verschiedene Fehlerkorrekturen und Verbesserungen erfahren. Darüber hinaus haben die Entwickler die Dokumentation zum Development Setup und zu Markdown auf den neuesten Stand gebracht sowie verschiedene Anpassungen im Code vorgenommen, darunter die Aktivierung der C++-Codeanalyse, eine generelle Verbesserung der Codequalität und ein Update der Abhängigkeit zum Windows App SDK auf Version 1.2.Powertoys 0.66.0 steht wie gewohnt in unserer Freeware Library zum Download bereit. (ubi)