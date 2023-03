Powertoys neu mit Nur-Text-einfügen-Funktion

(Quelle: Microsoft)

3. März 2023 - Mit der Version 0.68 der Powertoys erweitert Microsoft die Werkzeugsammlung um die Möglichkeit, Text systemweit aus der Zwischenablage ohne Formatierungen einzufügen.

Microsoft hat seine Windows-Systemerweiterung Powertoys in der aktualisierten Version 0.68 veröffentlicht und die Werkzeugsammlung mit einer höchst brauchbaren Funktion erweitert. Dabei handelt es sich um die Möglichkeit, formatierten Text als reinen Text und damit ohne irgendwelche Formatierungen einzufügen. Die neue Funktion steht systemweit zur Verfügung und kann über die Tastaturkürzel Win + Str + V aufgerufen werden.Eine weitere Neuerung in der jüngsten Powertoys-Version trägt die Bezeichnung Mouse Jump. Sie erlaubt es, den Maus-Cursor ebenfalls per Tastenkombination über eine weite Strecke zu bewegen, was sich insbesondere bei Multi-Monitor-Installationen als wertvoll erweisen dürfte. Weitere Neuerungen betreffen neue Gruppenrichtlinien zur Steuerung von Updates und Installationen oder die Möglichkeit, die Powertoys via MSC-Konsole zu starten.Die aktuelle Version der Powertoys steht wie gewohnt in unserer Freeware Library zum Download zur Verfügung. (rd)