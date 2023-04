Powertoys 0.69 bringt Registry-Editier-Funktion

(Quelle: Microsoft)

11. April 2023 - Microsoft hat die Version 0.69 seiner Tool-Sammlung Powertoys veröffentlicht. Als Neuerung hält die Funktion Registry Preview Einzug, über die Registry-Einträge bearbeitet werden können.

Microsoft hat seine Tool-Sammlung Powertoys in der Version 0.69 für Windows 10 und Windows 11 lanciert. Der Release bringt als Neuerung das Utility Registry Preview mit sich. Registry Preview kann dazu verwendet werden, Windows Registry Files zu visualisieren und komfortabel zu editieren. Eine weitere Neuerung betrifft die Möglichkeit, Powertoys nicht nur maschinenweit, sondern auch Nutzer-spezifisch zu installieren.Daneben gibt es eine ganze Reihe an Verbesserungen von bestehenden Utilitys. Unter anderem wurde die Awake-Funktion optimiert, die es erlaubt, einen Rechner bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ohne Energiesparoptionen wachzuhalten. Bei der Monitoraufteilung Fancy Zones wurden Probleme mit Mehr-Display-Setups behoben, die Video-Conference-Mute-Funktion wurde verbessert, und das Features Paste as Plain Text, dank der Copy-Paste ohne die Übernahme von Formatierungen möglich ist, unterstützt neu auf Wunsch die Tastenkombination CTRL+V.Einen Überblick über alle Neuerungen und Verbesserungen von Powertoys 0.69 finden sich in den Release Notes . Den Download der Werkzeugsammlung findet man in der Freeware Library von "Swiss IT Magazine" an dieser Stelle . (mw)