Windows 11 erhält einige neue Unternehmens-Funktionen wie Windows 365 Boot

(Quelle: Microsoft)

24. Mai 2023 - Microsoft stellt Unternehmen in den nächsten Wochen zahlreiche neue nützliche Funktionen für Windows 11 zur Verfügung. So werden sich User künftig beispielsweise direkt in ihren Windows 365 Cloud-PC einloggen können oder den VPN-Status in das Taskleiste sehen.





Zu diesen neuen Funktionen gehören neue App-Datenschutzeinstellungen, die Informationen des Anwesenheitssensors nutzen, aber auch eine neue Anzeige in der Taskbar, die darüber informiert, ob man sich gerade in einem VPN befindet oder nicht. Mit Account Badging will man User zudem künftig direkt im Startmenü darüber informieren, falls es Probleme mit dem genutzten Konto gibt. Ausserdem wird Microsoft das Layout und die Funktionalität des Widget-Boards überarbeiten und Bluetooth Low Energy Audio unterstützen. Im Rahmen seiner Entwicklerkonferenz Build hat Microsoft nicht nur einen neuen Windows Copiloten, Plugins für den Microsoft 365 Copiloten sowie zahlreiche weitere neue Services und Tools für Entwickler lanciert ("Swiss IT Magazine" berichtete ), sondern auch einige interessante neue Funktionen für Windows 11 vorgestellt.Zu diesen neuen Funktionen gehören neue App-Datenschutzeinstellungen, die Informationen des Anwesenheitssensors nutzen, aber auch eine neue Anzeige in der Taskbar, die darüber informiert, ob man sich gerade in einem VPN befindet oder nicht. Mit Account Badging will man User zudem künftig direkt im Startmenü darüber informieren, falls es Probleme mit dem genutzten Konto gibt. Ausserdem wird Microsoft das Layout und die Funktionalität des Widget-Boards überarbeiten und Bluetooth Low Energy Audio unterstützen.