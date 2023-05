Microsoft Phone Link für iOS auf Windows 11 generell verfügbar

(Quelle: Microsoft)

16. Mai 2023 - iPhone-Besitzer mit einem Windows-11-PC können ihr Smartphone ab sofort über die App Phone Link mit ihrem Rechner verbinden. Bisher war das nur mit Android-Geräten möglich.

Ende Februar hat Microsoft eine Vorabversion von Phone Link für iOS auf Windows 11 veröffentlicht ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Nun ist die Funktion, wie Microsoft im Windows Experience Blog schreibt, nicht nur fertig entwickelt, sondern seit 15. Mai 2023 bereits generell in 39 Sprachen und 85 Märkten verfügbar.Durch die iOS-Unterstützung ermöglicht Phone Link die Verbindung von iPhone und Windows-PC sowie grundlegende Funktionen wie Anrufe, Nachrichten und den Zugriff auf Kontakte. Den Zugriff auf Fotos des iPhones stellt Microsoft derweil durch eine iCloud-Integration in der Fotos App von Windows 11 sicher.Um Phone Link, auf Deutsch Smartphone-Link, für iOS zu nutzen, genügt es die App zum Beispiel via die Suchfunktion in der Windows 11 Taskbar zu öffnen, als Handy dann das iPhone zu wählen und die Geräte via Bluetooth zu koppeln. Das sollte ab iOS 14 oder neuer funktionieren. Weitere Informationen zur Installation gibt es auf dieser Seite . (mv)