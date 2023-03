iMessages neu unter Windows verfügbar

(Quelle: Microsoft)

2. März 2023 - Mit der überarbeiteten Phone Link App hält Apples Messenger Dienst iMessage Einzug ins Windows Ökosystem. Allerdings gibt es noch mehrere Einschränkungen.

Die Windows App Phone Link war bislang lediglich in der Lage, mit Android-Smartphones zu kommunizieren. Nun fällt eine weitere Hürde, denn die jüngste Version ist mit iOS und somit auch Apples Messenger-Dienst iMessage kompatibel – zwar nur mit Einschränkungen, aber immerhin. Dies wird aus einem Blogpost von Microsoft Phone Link ermöglicht das standardmässige Versenden und Empfangen von Nachrichten in iMessage. Allerdings wird der Chatverlauf der iOS-Geräte nicht übernommen. In der App sind lediglich die auf dem PC versendeten und empfangenen Nachrichten einsehbar. Des Weiteren ist das Versenden von Medien ebenso nicht möglich wie das Partizipieren in Gruppenchats. Zu guter Letzt ist Phone Link nicht in der Lage, zwischen Messenger-Nachricht (unter iOS blau hinterlegt) und SMS (unter iOS grün hinterlegt) zu unterscheiden. Die überarbeitete Phone-Link-App ist derzeit für Windows Insider verfügbar. Im Laufe der Zeit wird sie auf mehr Nutzer ausgeweitet. (adk)