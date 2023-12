Microsoft blockiert auf bestimmten Systemen das 23H2-Update

Wird Windows 11 23H2 inklusive Windows Copilot auf Systemen mit mehreren Monitoren genutzt, kann es zu einem merkwürdigen Bug kommen: Die Icons auf dem Desktop werden wild auf den verschiedenen Monitoren durcheinandergebracht. Das Problem ist seit Ende Oktober bekannt, wurde jedoch erst jetzt von Microsofts Windows-Team eingeräumt und bestätigt.Im Windows Release-Health Dashboard ist ersichtlich, wie Microsoft dem Problem temporär entgegentritt: "Um zu verhindern, dass Benutzer auf dieses Problem stossen, ist Copilot in Windows möglicherweise nicht auf Geräten verfügbar, die verwendet wurden oder derzeit in einer Multimonitor-Konfiguration verwendet werden. Möglicherweise können Sie auch nicht auf Windows 11 Version 23H2 aktualisieren, da wir Geräte, die auf dieses Problem stoßen, eine Kompatibilitätssperre angewendet haben." Mit anderen Worten: Entweder man kann auf betroffenen PCs den Windows Copilot nicht nutzen oder gar nicht erst auf 23H2 aufrüsten.Von der manuellen Installation von Windows 11 23H2 auf solchen Systemen wird abgeraten. Microsoft arbeitet inzwischen an einer Lösung und will in einer kommenden Version ein Update bereitstellen. (ubi)