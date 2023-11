Windows 11 23H2 jetzt via Media Creation Tool zu haben

Die neueste Wiundws-11-Version 23H2 wurde am 30. Oktober 2023 freigegeben und wird seither nach und nach über Windows Update ausgerollt. Jetzt ist der Release auch mithilfe des Media Creation Tool erhältlich und lässt sich damit als ISO-Image zum Beispiel auf einen USB-Stick oder anderweitigen externen Datenträger bringen, um dann eine saubere Installation auf dem Zielsystem durchzuführen. Bisher war erst die Version 22H2 via Media Creation Tool erhältlich.Das auf 23H2 angepasste Media Creation Tool steht bei Microsoft zum Download bereit. Images der neuen Windows-Version lassen sich zudem auch direkt herunterladen. Zum Gehalt von Windows 11 23H2 äussert sich ein Microsoft-Produktmanager wie folgt: "Falls Sie es verpasst haben: Windows 11 Version 23H2 enthält alle Änderungen, die Microsoft im Moment 4 Update eingeführt hat, darunter Copilot (das bald für Windows-11-Benutzer verfügbar sein wird), native RAR- und 7Z-Unterstützung (weitere Verbesserungen für diesen Bereich sind bereits auf dem Weg), einen überarbeiteten Lautstärke-Mixer mit neuen Funktionen, native RGB-Steuerelemente in der App Einstellungen, eine Reihe von KI-basierten Funktionen und vieles mehr." (ubi)