Microsoft Lizenzkeys nach Hardware-Wechsel ungültig

Vor rund einem Monat beendete Microsoft die Möglichkeit, Windows 10 oder 11 mit Lizenzkeys von Windows 7 oder 8 zu aktivieren. Wer die beiden jüngeren Windows-Versionen neu aktivieren möchte, benötigt dafür eine neue Lizenz. Diese jüngste Regelung bringt allerdings User, die zu einem früheren Zeitpunkt das gratis Upgrade genutzt haben, in die Bredouille, sobald sie Hardware am Computer wechseln, wie "The Verge" berichtet . Wer ein BIOS-Update oder Hardware-Komponenten wie beispielsweise Festplatte oder Motherboard austauscht, wird anschliessend von Windows aufgefordert, den Linzenzschlüssel einzugeben. Nur: Der Code von Windows 7 oder 8 wird nun nicht mehr akzeptiert.Es hätten sich bereits diverse Kunden mit ähnlichen Problemen bei Microsoft gemeldet, wie Bill Babonas, Produktmanager von Windows, gegenüber "The Verge" bestätigt. Microsoft hat auch verlauten lassen, dass der Austausch von Hardware keine Lizenzverletzung darstellt, weshalb das Unternehmen aktuell nach einem Lösungsansatz für betroffene User sucht. Wer von einem solchen Problem betroffen sei, solle sich beim Kundensupport von Microsoft melden. Als Workaround werde die vorübergehende Nutzung von Windows ohne Aktivierung gestattet. (dok)