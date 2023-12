Windows installiert HP-App auch auf PCs anderer Hersteller

Derzeit beklagen sich diverse Windows-Nutzer darüber, dass auf ihren Rechner plötzlich eine HP-App auftaucht, die sie gar nie installiert haben, so ein Bericht von "Windows Central". Konkret handelt es sich um die HP Smart Printer App, die beim Drucken und Scannen mit HP-Equipment helfen soll und die auf HP-Rechnern typischerweise vorinstalliert wird. Die Installation hängt offenbar mit der Nutzung des Microsoft Store zusammen.Wie diverse User auf Reddit melden, erscheint die besagte HP-App plötzlich im Startmenü. In einigen Fällen soll die App auch in Virtual Machines von frisch installierten Windows-Systemen aufgetaucht sein. Die App sorgt zwar für keine Nachteile und behindert auch nicht die Performance, sorgt natürlich aber für Irritation. Die App lässt sich auch über die herkömmliche Deinstallationsroutine vom System entfernen.Gemäss "Windows Central" ist man sich bei Microsoft der Problematik bewusst und will baldmöglichst weitere Informationen liefern. (rd)