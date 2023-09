Kurioser Windows-Bug beschleunigt Datei-Explorer

10. September 2023 - Ein Bug in Windows 11 sorgt dafür, dass der Datei-Explorer schneller arbeitet. Der Bug lässt sich problemlos mithilfe der F11-Taste nutzen.

Die Entwicklerin VivyVCCS hat einen kuriosen, relativ einfach zu nutzenden Bug in Windows 11 entdeckt. Wie VivyVCCS auf X (ehemals Twitter) schreibt, lässt sich die Performance des Datei-Explorers von Windows auf diesem Weg deutlich merkbar beschleunigen. In Folge laden beispielsweise Ordner und Dateien schneller. Negativpunkt: Die linke Navigationsleiste wird fehlerhaft angezeigt.Für den Bug gibt es bisher keinen Fix, er lässt sich problemlos nutzen. Interessierte müssen den Datei-Explorer schlicht durch das Drücken der F11-Taste in den Vollbildmodus bringen und diesen durch erneutes Drücken direkt wieder schliessen. "Ich wünschte mir, wir würden diese Performance out of the box bekommen", kommentiert die Entwicklerin in ihrem Post.Unterdessen hat „The Register“ Microsoft auf den Bug angesprochen, jedoch bisher keine Antwort des Unternehmens erhalten. Die Redaktion spekuliert, dass der kleine Fehler bisher schlicht nicht bekannt sein könnte. Zudem hat sie das Vorgehen ebenfalls getestet und ähnliche Resultate bestätigt. (sta)