BIOS-Updates beheben Windows-Blue Screens

(Quelle: MSI)

8. September 2023 - Motherboard-Hersteller MSI hat diverse Updates für seine Board-Modelle veröffentlicht, nachdem Windows Updates dafür gesorgt haben, dass sich die Systeme mit Blue Screens verabschiedeten.

Ende August hat Microsoft Updates für Windows 10 und Windows 11 veröffentlicht, die auf einigen Systemen dafür sorgten, dass die Rechner sich nach einem Neustart nicht mehr hochfahren liessen und lediglich noch Blue Screens mit dem Hinweis UNSUPPORTED_PROCESSOR anzeigten ("Swiss IT Magazine" berichtete ).Bereits damals deuteten Beiträge in Foren darauf hin, dass das Fehlverhalten im Zusammenhang mit neuen BIOS-Versionen des Herstellers MSI stehen könnte. Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass der Fehler tatsächlich durch die BIOS-Updates verursacht wurde. Wie der Hersteller bestätigt , liegt das Problem in einer Firmeware-Einstellung für Intels Hybrid Architecture und betrifft Motherboards der 700er- und 600er-Reihe. Betroffen sind zudem lediglich Systeme mit Intels 13. Prozessorgeneration, die eines der drei Windows-Updates KB5029351, KB5029332 oder KB5029331 eingespielt haben.MSI hat nun neue BIOS-Versionen für insgesamt neun Motheroboard-Modelle bereitgestellt und zeigt zudem in einem Video, wie das Flashen eines BIOS in der Praxis verläuft. (rd)