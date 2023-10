Microsoft hilft bei der Entwicklung von ARM-optimierten Apps

Der Marktanteil von ARM wird sich von aktuell 14 Prozent bis 2027 auf 25 Prozent erhöhen, so die Marktforscher von Counterpoint. Microsoft nimmt dies zum Anlass, einen ARM Advisory Service für Entwickler zu lancieren, wie die Redmonder in einem Blogbeitrag ankündigen. Dieser Service soll Entwickler bei der Errichtung von ARM-optimierten Apps unterstützen und damit die Verfügbarkeit von nativen Windows-Apps auf ARM-basierten Geräten erhöhen. Denn die Kompatibilität von Anwendungen für Windows on ARM werde künftig unerlässlich sein.Das neue kostenlose technische Beratungsprogramm beinhaltet unter anderem technische Workshops für Best Practices, Leitlinien und Implementierungsfragen rund um die Entwicklung sowie Vorschläge für Plattform-Features, um die ARM-Anwendungserfahrung zu verbessern. Weiter bietet der ARM Advisory Service Code-Beispiele und Überprüfungen sowie Unterstützung bei der Behebung von Problemen rund um die Portierung oder Entwicklung von ARM-Apps. Und schliesslich stehen Microsoft-Ingenieure bereit, um bei der Software-Entwicklung zu helfen und Produkt-Rückmeldungen zu geben. (abr)